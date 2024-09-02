Кличко відвідав відновлений ліцей, що на початку війни постраждав від російської ракети

"Відвідав ліцей №34 імені Віктора Максименка у Подільському районі столиці. Цей заклад, де навчаються понад 1600 дітей, працює в дві зміни. Поспілкувався з першокласниками, які саме снідали в шкільній їдальні. Зайшов на урок пам"яті до старшокласників. Підбадьорив їх та привітав з початком навчального року. Поговорив із учителями. Незважаючи на щоденні виклики воєнного часу, освітяни Києва роблять навчання гнучким, різноманітним та цікавим для дітей", - повідомив Віталій Кличко.

Віталій Кличко розповів, що 18 березня 2022 року будівля ліцею постраждала внаслідок вибуху ворожої ракети. Під час обстрілу директор, працівники ліцею та мешканці мікрорайону перебували в шкільному укритті.

"Заклад відновили в тому ж році. Сьогодні місткість укриття в ньому - 1 тисяча місць. Під час повітряних тривог навчальний процес не припиняють і уроки проводять в облаштованому укритті", - зазначив Кличко.

Під час спілкування Кличка з учнями молодших класів вони переплутали його з президентом. Коли директор ліцею представила Кличка як "директора міста", одна з учениць вигукнула: "Ви Зеленський?"