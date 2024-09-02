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Кличко посетил восстановленный лицей, пострадавший в начале войны от российской ракеты

Фото: Кличко посетил восстановленный лицей, пострадавший в начале войны от российской ракеты (t.me/vitaliy_klitschko)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко в первый день нового учебного года посетил лицей №34. Он поздравил с Днем знаний и пообщался с учениками и учителями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра столицы.

"Посетил лицей №34 имени Виктора Максименко в Подольском районе столицы. Это заведение, где учатся более 1600 детей, работает в две смены. Пообщался с первоклассниками, которые завтракали в школьной столовой. Зашел на урок памяти старшеклассников. Ободрил их и поздравил с началом учебного года. Побеседовал с учителями. Несмотря на ежедневные вызовы военного времени, педагоги Киева делают обучение гибким, разнообразным и интересным для детей", - сообщил Виталий Кличко.

Виталий Кличко рассказал, что 18 марта 2022 года здание лицея пострадало в результате взрыва вражеской ракеты. При обстреле директор, работники лицея и жители микрорайона находились в школьном укрытии.

"Заведение возобновили в том же году. Сегодня емкость укрытия в нем - 1 тысяча мест. Во время воздушных тревог учебный процесс не прекращают и уроки проводят в обустроенном укрытии", - отметил Кличко.

Во время общения Кличко с учениками младших классов они перепутали его с президентом. Когда директор лицея представила Кличко как "директора города", одна из учениц воскликнула: "Вы Зеленский?"

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КиевВиталий Кличколицей