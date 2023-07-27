Кличко відвідав оновлену лікарню, де надають допомогу цивільним і військовим

"Відвідав міську клінічну лікарню №4, де під час широкомасштабної війни відкрили два нових відділення. У відділенні офтальмології та мікрохірургії ока вже надали допомогу близько 2000 пацієнтів. Це відділення - 1 із 5 у місті, де надають безкоштовне хірургічне лікування катаракти з імплантацією інтраокулярної лінзи за програмою "Здоров’я киян" за кошти місцевого бюджету. Коштом місцевого бюджету капітально відремонтували в лікарні й відділення анестезіології та інтенсивної терапії. За півроку тут провели близько 2 тисяч анестезій, пролікували у відділені понад 350 хворих - як цивільного населення, так і військовослужбовців", - повідомив Кличко.

Для відділення анестезіології та інтенсивної терапії місто закупило також сучасне високотехнологічне лікувально-діагностичне обладнання на загальну суму 25 млн грн. Частину робіт було проведено за кошти благодійників.

"За кошти меценатів в лікарні облаштували доріжки для реабілітації людей із порушеннями опорно-рухового апарату та травмами. На них пацієнти, серед яких військові, вчаться практично заново ходити", - додав мер Києва.

Кличко також привітав медиків із професійним святом та подякував за їхню відданість справі і виконання такої непростої місії - рятувати життя і здоров’я киян, цивільних та захисників України.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що в Києві на базі міського клінічного госпіталю ветеранів війни будується сучасний реабілітаційний центр площею 35 тисяч квадратних метрів для поранених захисників.

Першу чергу буде завершено цього року, а другу - у 2024-му.