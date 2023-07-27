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Кличко посетил обновленную больницу, где оказывают помощь гражданским и военным

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко в День медицинского работника посетил больницу №4, где недавно завершился капитальный ремонт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Кличко.

"Посетил городскую клиническую больницу №4, где во время широкомасштабной войны открыли два новых отделения. В отделении офтальмологии и микрохирургии глаза уже оказали помощь около 2000 пациентов. Это отделение - 1 из 5 в городе, где предоставляют бесплатное хирургическое лечение катаракты с имплантацией интраокулярной линзы по программе "Здоровье киевлян" за средства местного бюджета. За средства местного бюджета капитально отремонтировали в больнице и отделение анестезиологии и интенсивной терапии. За полгода тут провели около 2 тысяч анестезий, пролечили в отделении более 350 больных - как гражданского населения, так и военнослужащих", - сообщил Кличко.

Для отделения анестезиологии и интенсивной терапии город закупил также современное высокотехнологичное лечебно диагностическое оборудование на общую сумму 25 млн грн. Часть работ была проведена на средства благотворителей.

"За счет меценатов в больнице обустроили дорожки для реабилитации людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата и травмами. На них пациенты, среди которых военные, учатся практически заново ходить", - добавил мэр Киева.

Кличко также поздравил медиков с профессиональным праздником и поблагодарил за их преданность делу и выполнение такой непростой миссии - спасать жизнь и здоровье киевлян, гражданских и защитников Украины.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что в Киеве на базе городского клинического госпиталя ветеранов войны строится современный реабилитационный центр площадью 35 тысяч квадратных метров для раненых защитников. Первая очередь будет завершена в этом году, а вторая - в 2024-м.

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лікаріВиталий Кличко