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Кличко відвідав одну з військових частин і розповів про символічний подарунок

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Четвер 23 лютого 2023 20:09
Кличко відвідав одну з військових частин і розповів про символічний подарунок Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Напередодні річниці повномасштабного російського вторгнення мер Києва Віталій Кличко привіз допомогу в одну з військових частин і сам отримав подарунок від бійців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кличка в Telegram.

"Відвідав одну із військових частин на Київщині. Там на тренувальному полігоні проходять підготовку та бойове злагодження нещодавно мобілізовані військовослужбовці та досвічені бійці. Отримав від бійців символічний подарунок — каску, яка врятувала життя бійця під Бахмутом. Цей шолом військовій частині в якості допомоги передавало місто", - повідомив Кличко.

Він розповів, що саме ця бригада давала відсіч агресору на найгарячіших напрямках: захищала аеродром у Гостомелі та обороняла Рубіжне і Сєвєродонецьк на Луганщині. Сьогодні її бійці захищають Україну під Бахмутом на Донеччині.

Військові подякували Кличку за збережені життя та взагалі за допомогу.

"Київ, як столиця і серце України, від початку широкомасштабної війни не припиняє допомагати нашим військовим. Сьогодні ми знову приїхали не з порожніми руками. Передали військовим допомогу, яку Київ залучив від іноземних партнерів: генератори, каремати, спальники, тепловізори, аптечки, грілки, павербанки, набір ключів для ремонту автомобілів. Безмежна повага та честь кожному, хто б’ється за Україну. Разом ми переможемо", - наголосив Кличко.

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Віталий Кличко
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