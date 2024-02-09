Кличко про відставку Залужного: сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни

"Дякую Генералу і Людині з великої букви Валерію Залужному за службу Україні, за захист нашої держави. Багато в чому завдяки вам українці по-справжньому повірили в наші Збройні сили, які сьогодні користуються найбільшою довірою суспільства. Як бойовий Генерал у війну ви пройшли багато критичних моментів, ухвалювали багато складних рішень. Переконаний, і це випробування гідно подолаєте", - написав Кличко.

Мер Києва також зазначив, що досі ніхто не пояснив українцям необхідність відставки Залужного.

"Сподіваюся, влада аргументує суспільству такі зміни. Коли тривають важкі бої на передовій, коли потрібно продовжувати ефективну співпрацю з іноземними партнерами. Коли для єдності суспільства потрібні авторитети, яким воно довіряє", - наголосив Кличко.

Як повідомлялося, 8 лютого Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, який керував армією з початку російського вторгнення в Україну, пішов у відставку. На його місце було призначено командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.