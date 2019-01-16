Кличко: весной начнется строительство правобережной больницы скорой помощи

Фото: Виталий Кличко (kievcity.gov.ua)

Кличко проинспектировал детскую клиническую больницу №4

В Киеве весной начнется строительство правобережной больницы скорой помощи. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекции детской клинической больницы №4, где произошла полная термосанация корпуса стационара и капитальный ремонт нескольких отделений, в частности, в поликлинике, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Как отмечается, это медучреждение обслуживает Соломенский, Святошинский, Голосеевский, Шевченковский районы. В прошлом году 210 тысяч детей получили в нем необходимую медицинскую помощь.

"Здесь был осуществлен капитальный ремонт помещений первого этажа поликлиники. Проведено термосанацию корпуса стационара, также полностью заменили окна и двери. Это позволит значительно снизить потребление тепловой энергии. И сэкономить до 700 тысяч гривен в год", – подчеркнул Кличко.

В поликлинике отремонтировали также два бассейна, которые работали 15 лет и более 100 детей в сутки смогут проходить курс лечебного плавания в этих бассейнах.

За средства городского бюджета в больнице установили и запустили в эксплуатацию дизель – генератор, который крайне необходим медицинскому учреждению, и лифт в корпусе стационара. Общая стоимость ремонтных работ – 17 миллионов гривен. Еще 10 миллионов потратили на закупку медицинского оборудования для больницы.

"Медицинские работники еще несколько лет назад и не мечтали, что будут работать на таком современном оборудовании. Городская власть в прошлом году передала нам очень дорогой аппарат ультра-звуковой диагностики. Это была наша мечта", – отметила главный врач Валентина Залеская.

Почти 300 детей – это втрое больше предыдущего, каждый день смогут получить в обновленном отделении поликлиники услуги по реабилитации по современным международным стандартам физиотерапии, бальнеологии, грязелечения, релаксации. В помещениях поликлиники выделены места и для парковки детских колясок, обустроили удобные зоны отдыха для детей и родителей с соблюдением принципа безбарьерности.

Мэр столицы отметил, что в детской клинической больнице № 4, как и в других больницах столицы, ввели электронную запись пациентов на амбулаторный прием к врачу.

Также Кличко ознакомился с презентацией возведение на проспекте Космонавта Комарова первой на правом берегу больнице скорой медицинской помощи. По словам мэра, такое решение приняли в связи с острой необходимостью обеспечения неотложной медицинской помощью тех киевлян, которые живут на правом берегу столицы. Сейчас там нет ни одной больницы скорой помощи.

"Все, что мы сегодня делаем – это реконструкция и ремонт старых помещений. А это будет новая больница, нового уровня. Работы по ее строительству начнутся уже весной этого года", – отметил Кличко.