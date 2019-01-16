Кличко: навесні розпочнеться будівництво правобережної лікарні швидкої допомоги

Фото: Віталій Кличко (kievcity.gov.ua)

Кличко проінспектував дитячу клінічну лікарню №4

У Києві навесні розпочнеться будівництво правобережної лікарні швидкої допомоги. Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час інспекції дитячої клінічної лікарні №4, де відбулася повна термосанація корпусу стаціонару та капітальний ремонт кількох відділень, зокрема, у поліклініці, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.

Як зазначається, цей медичний заклад обслуговує Солом’янський, Святошинський, Голосіївський, Шевченківський райони. Минулого року 210 тисяч дітей отримали у ньому необхідну медичну допомогу.

"Тут було здійснено капітальний ремонт приміщень першого поверху поліклініки. Проведено термосанацію корпусу стаціонару, також повністю замінили вікна та двері. Це дозволить значно знизити споживання теплової енергії. І зекономити до 700 тисяч гривень на рік", – підкреслив Кличко.

У поліклініці відремонтували також два басейни, які не працювали 15 років і більше 100 дітей на добу зможуть проходити курс лікувального плавання у цих басейнах.

За кошти міського бюджету в лікарні встановили та запустили в експлуатацію дизель – генератор, який украй необхідний медичній установі, та ліфт у корпусі стаціонару. Загальна вартість ремонтних робіт – 17 мільйонів гривень. Ще 10 мільйонів витратили на закупівлю медичного обладнання для лікарні.

"Медичні працівники ще кілька років тому і не мріяли, що будуть працювати на такому сучасному обладнанні. Міська влада минулого року передала нам дуже дорогий апарат ультра-звукової діагностики. Це була наша мрія", – зазначила головний лікар Валентина Залеська.

Майже 300 дітей – це втричі більше попереднього, щодня зможуть отримати в оновленому відділенні поліклініки послуги із реабілітації за сучасними міжнародними стандартами фізіотерапії, бальнеології, грязелікування, релаксації. У приміщеннях поліклініки виділено місця і для паркування дитячих візочків, облаштували зручні зони відпочинку для дітей та батьків із дотриманням принципу безбар’єрності.

Мер столиці зазначив, що в дитячій клінічній лікарні № 4, як і в інших лікарнях столиці, запровадили електронний запис пацієнтів на амбулаторний прийом до лікаря.

Також Кличко ознайомився із презентацією зведення на проспекті Космонавта Комарова першої на правому березі лікарні швидкої медичної допомоги. За словами мера, таке рішення ухвалили у зв’язку із гострою необхідністю забезпечення невідкладною медичною допомогою тих киян, що мешкають на правому березі столиці. Наразі там немає жодної лікарні швидкої допомоги.

"Усе, що ми сьогодні робимо – це реконструкція та ремонт старих приміщень. А це буде нова лікарня, нового рівня. Роботи з її будівництва розпочнуть вже навесні цього року", – зазначив Кличко.