Кличко: важно не то, кто станет президентом, а сохранение проевропейского курса

Мэр Киева Виталий Кличко встретился с женой американского сенатора Джона Маккейна Синди Маккейн и делегацией Международного республиканского института (IRI) и Института имени Маккейна университета штата Аризона. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

Делегация, в составе которой прибыла Синди Маккейн, будет наблюдать за демократичностью процесса волеизъявления граждан на выборах президента Украины, которые состоятся 31 марта.

“Я очень благодарен, что сенатор Маккейн всегда болел за Украину, приезжал на Майдан во время Революции достоинства – поддержать Украину. И рад, что мы были знакомы, часто общались. Человек жив до тех пор, пока живет память о ней. Мы всегда будем помнить Джона Маккейна, который был большим другом Украины”, - отметил Кличко во время встречи.

Синди Маккейн поблагодарила мэра Киева за теплые слова и за то, что он был другом ее мужа. “Он очень любил Украину и ее народ и озабочен судьбой вашего государства. Я считаю, что мы должны продолжать поддержку Украины. Именно поэтому я сегодня здесь, чтобы продолжить его дело”, - заметила Синди Маккейн.

Делегация Международного республиканского института будет наблюдать за демократическим процессом волеизъявления украинцев не только в Киеве, но и в других городах Украины.

Кличко проинформировал представителей организации о положительных изменениях, которые произошли в городе за последние почти пять лет. Также мэр столицы подчеркнул вызовы, которые преодолевает Украина во время избирательной кампании, - рост уровня популизма отдельных политиков и желание врагов Украины дестабилизировать ситуацию в стране.

“Вважно, не кто станет президентом. Самое важное - чтобы сохранился демократический, проевропейский курс Украины, - сказал Кличко. - Мы и дальше продолжим следовать европейскому направлению развития, чтобы Украина стала сильным и успешным демократическим государством, равноправным членом европейской семьи”.

Синди Маккейн пригласила Виталия Кличко в Вашингтон пообщаться с американскими политиками и сенаторами о вызовах, которые стоят перед Украиной и ее будущим, и отметила, что Кличко является лучшим промоутером Украины, к которому сегодня прислушиваются за рубежом.