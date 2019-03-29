Кличко: важливо не те, хто стане президентом, а збереження проєвропейського курсу

Мер Києва Віталій Кличко зустрівся з дружиною американського сенатора Джона Маккейна Сінді Маккейн та делегацією Міжнародного республіканського інституту (IRI) й Інституту імені Маккейна університету штату Арізона. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

Делегація, в складі якої прибула Сінді Маккейн, спостерігатиме за демократичністю процесу волевиявлення громадян на виборах президента України, що відбудуться 31 березня.

“Я дуже вдячний, що сенатор Маккейн завжди вболівав за Україну, приїздив на Майдан під час Революції гідності – підтримати Україну. І радий, що ми були знайомі, часто спілкувалися. Людина жива доти, доки живе пам’ять про неї. Ми завжди пам’ятатимемо Джона Маккейна, який був великим другом України”, - зазначив Кличко під час зустрічі.

Сінді Маккейн подякувала меру Києва за теплі слова та за те, що він був другом її чоловіка. “Він дуже любив Україну та її народ і переймався долею вашої держави. Я вважаю, що ми повинні продовжувати підтримку України. Саме тому я сьогодні тут – аби продовжити його справу”, - зауважила Сінді Маккейн.

Делегація Міжнародного республіканського інституту спостерігатиме за демократичним процесом волевиявлення українців не тільки в Києві, а й в інших містах України.

Віталій Кличко поінформував представників організації про позитивні зміни, які відбулися в місті за останніх майже п’ять років. Також мер столиці наголосив на викликах, які долає Україна під час виборчої кампанії, - зростанні рівня популізму окремих політиків та бажанні ворогів України дестабілізувати ситуацію в країні.

“І важливо, не хто стане президентом. Найважливіше - щоб зберігся демократичний, проєвропейський курс України, - сказав Кличко. - Ми і далі продовжимо слідувати європейському напрямку розвитку, щоб Україна стала сильною і успішною демократичною державою, рівноправним членом європейської родини”.

Сінді Маккейн запросила Віталія Кличка до Вашингтону поспілкуватися з американськими політиками та сенаторами про виклики, які стоять перед Україною та її майбутнім, та зауважила, що Кличко є найкращим промоутером України, до якого сьогодні дослухаються закордоном.