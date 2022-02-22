Кличко: Украина не свернет с избранного европейского пути, как бы того не хотел агрессор

Украина не свернет с избранного европейского пути, как бы того не хотел агрессор.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко во время встречи с делегацией политиков и общественных деятелей Великобритании.

"Украина не свернет с избранного европейского пути, как бы того не хотел агрессор. Россия сегодня пытается изменить современный мир, разрушая систему европейской безопасности. Нас пытаются снова вернуть в советское время, во времена диктатуры. Все увидели, как Российская Федерация ведет себя. Как она цинично нарушила территориальную целостность Украины, в частности, признав самопровозглашенные псевдореспублики, открыто и нагло ввела туда войска. Россия агрессивно шантажирует Европу своим главным ресурсом - газом. А также - большой армией. После Донецка и Луганска агрессор может нацелиться на любой соседний регион. А Украина, напомню, государство в центре Европы", - подчеркнул Виталий Кличко.

Он также поблагодарил страны-партнеры, которые оказывают Украине поддержку и помощь. В частности, Кличко передал слова благодарности премьеру Борису Джонсону за его принципиальную позицию в поддержке нашей страны. И за санкции, которые Великобритания уже начала применять против окружения Путина.

Кличко заявил, что сдержать дальнейшую агрессию Кремля можно только объединив усилия демократического мира. В частности, помогут сдержать агрессора и мощные экономические санкции. Также мэр Киева рассказал о том, как столица и другие регионы Украины готовятся к работе в условиях возможной чрезвычайной ситуации.

"Уже многие записались в батальоны территориальной обороны и проходят обучение на полигонах. В Киеве нет паники. Нет очередей в супермаркетах. Как бы нас не пытались запугать. Потому что жители и столицы, и страны в целом сплотились. Мы спокойны и решительны, мы готовы защищать свои города, свои семьи и дома, готовы дать отпор агрессору", - подчеркнул Кличко.

Делегация политиков Великобритании изучает ситуацию в Украине для наработки пакета помощи, которую могут предоставить Украине.

В состав делегации вошли Министр по вопросам Конституции, Генеральный прокурор Уэльса, член парламента Уэльса от Лейбористской партии Мик Антонив, лидер Валлийской националистической партии Уэльса, депутат парламента Уэльса Адам Прайс, бывшая депутат Европарламента от лейбористов Северо-Западной Англии и активный член общественных организаций ЕС Джули Уорд, генеральный секретарь профсоюза машинистов ASLEF Мик Велан и генеральный секретарь Национального профсоюза шахтеров Крис Китчен, известный журналист и писатель Пол Мэйсон.