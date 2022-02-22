Кличко: Україна не зверне з обраного європейського шляху, як би того не хотів агресор

Україна не зверне з обраного європейського шляху, як би того не хотів агресор.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко під час зустрічі з делегацією політиків та громадських діячів Великої Британії.

"Україна не зверне з обраного європейського шляху, як би того не хотів агресор. Росія сьогодні намагається змінити сучасний світ, руйнуючи систему європейської безпеки. Нас намагаються знову повернути в радянські часи, у часи диктатури. Всі побачили, як Російська Федерація поводить себе. Як вона цинічно порушила територіальну цілісність України, зокрема визнавши самопроголошені псевдореспубліки, відкрито і нахабно ввела туди війська. Росія агресивно шантажує Європу своїм головним ресурсом - газом. А також - великою армією. Після Донецька та Луганська агресор може націлитися на будь-якій сусідній регіон. А Україна, нагадаю, держава в центрі Європи", - наголосив Віталій Кличко.

Він також подякував країнам-партнерам, які надають Україні підтримку та допомогу. Зокрема, Кличко передав слова подяки прем’єру Борису Джонсону за його принципову позицію в підтримці нашої країни. Та за санкції, які Велика Британія вже розпочала застосовувати проти оточення Путіна.

Кличко заявив, що стримати подальшу агресію Кремля можливо тільки об’єднавши зусилля демократичного світу. Зокрема, допоможуть стримати агресора і потужні економічні санкції. Також мер Києва розповів про те, як столиця та інші регіони України готуються до роботи в умовах можливої надзвичайної ситуації.

"Вже багато людей записалися в батальйони територіальної оборони та проходять навчання на полігонах. У Києві немає паніки. Немає черг в супермаркетах. Як би нас не намагалися залякати. Бо мешканці і столиці, і країни загалом згуртувалися. Ми спокійні і рішучі, ми готові захищати свої міста, свої родини і домівки, готові дати відсіч агресору", - наголосив Кличко.

Делегація політиків Великої Британії вивчає ситуацію в Україні для напрацювання пакету допомоги, яку можуть надати Україні.

До складу делегації увійшли Міністр з питань Конституції, Генеральний прокурор Уельсу, член парламенту Уельсу від Лейбористської партії Мік Антонів, лідер Валлійської націоналістичної партії Уельсу, депутат парламенту Уельсу Адам Прайс, колишня депутатка Європарламенту від лейбористів Північно-західної Англії та активний член громадських організацій ЄС Джулі Уорд, генеральний секретар профспілки машиністів ASLEF Мік Велан та генеральний секретар Національної профспілки шахтарів Кріс Кітчен, відомий журналіст і письменник Пол Мейсон.