Кличко требует от Офиса президента вернуть финансирование садиков и школ

Председатель Ассоциации городов Украины, мэр Киева Виталий Кличко обратился к президенту Украины и к премьер-министру с требованием не лишать города средств, предусмотренных в Госбюджете Украины на 2019 год на программы социально-экономического развития общин. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кличко.

«Ассоциация городов Украины выражает обеспокоенность и убедительно просит вас вмешаться в ситуацию относительно блокирования Офисом Президента Украины направления из Государственного бюджета местным бюджетам средств, определенных в распоряжениях Кабинета Министров Украины, – говорится в письме Кличко к Президенту Украины. – Эти средства – 10 млрд грн, предусмотренные в Госбюджете на 2019 год, и общины ожидают их получения. Промедление с направлением финансирования на места крайне негативно скажется на реализации проектов в общинах», – подчеркнул председатель АГУ.

Кличко подчеркнул, что средства, о которых идет речь, крайне необходимые территориальным общинам для реализации и завершения важных для города проектов. В частности, строительства и ремонта школ и детсадов, ремонта и благоустройства улиц, обустройства медицинских амбулаторий, инклюзивных центров и классов.

«Это – небольшие по объему финансирования, но очень социально важные проекты, воплощение которых влияет на качество жизни жителей городов, поселков и сел, объединенных территориальных общин. Ассоциация городов Украины просит вас защитить их интересы!» – подчеркнул Виталий Кличко.

Такое же письмо председатель Ассоциации городов Украины направил премьер-министру Украины.

В комментарии журналистам Кличко подчеркнул, что не может Офис президента лишать города средств, предусмотренных Госбюджетом. Особенно перед началом нового учебного года. Когда на местах рассчитывали на финансирование, чтобы закончить ремонты в школах и детских садах.

«О какой децентрализации и самоуправлении можно говорить? Если города делают бесправными – сначала забирая средства в Государственный бюджет, обещая профинансировать программы социально-экономического развития, а затем делают все, чтобы эти деньги не направлять на места? Причем решают это в Офисе Президента!» – возмутился председатель Ассоциации городов Украины.