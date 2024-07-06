Кличко: тисяча fpv-дронів від громади Києва вирушила до бійців 3-ї штурмової бригади

Мер Києва Віталій Кличко передав 3 окремій штурмовій бригаді 1000 дронів, в рамках допомоги міста ЗСУ. Дрони вже вирушили на передову.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Віталія Кличка.
"Громада столиці передала захисникам на передову чергову партію допомоги. До бійців 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ вирушила 1 тисяча fpv-дронів. Закупили їх на гроші, які виділили військовим з бюджету міста. Загальна вартість БПЛА - 33,5 млн грн", - написав Кличко.
Він нагадав, що раніше, навесні, Київ придбав для бійців 3 штурмової 20 нових пікапів Toyota Hilux, які одразу вирушили на фронт.
"Всього на оснащення 3-ї бригади Київ від початку цього року спрямував 110 млн грн. Загалом, з 2023 року, - майже 600 мільйонів", - наголосив мер Києва.
Раніше Віталій Кличко передав від громади Києва 25 вантажівок 7 бригаді спеціальних операцій, а також 500 fpv-дронів та українські БПЛА "Лелека" 4 бригаді оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України.
Як повідомлялося, Київ цього року збільшив видатки бюджету на допомогу ЗСУ вже до 7,5 млрд грн.
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