Кличко: тисяча fpv-дронів від громади Києва вирушила до бійців 3-ї штурмової бригади

"Громада столиці передала захисникам на передову чергову партію допомоги. До бійців 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ вирушила 1 тисяча fpv-дронів. Закупили їх на гроші, які виділили військовим з бюджету міста. Загальна вартість БПЛА - 33,5 млн грн", - написав Кличко.

Він нагадав, що раніше, навесні, Київ придбав для бійців 3 штурмової 20 нових пікапів Toyota Hilux, які одразу вирушили на фронт.

"Всього на оснащення 3-ї бригади Київ від початку цього року спрямував 110 млн грн. Загалом, з 2023 року, - майже 600 мільйонів", - наголосив мер Києва.

Раніше Віталій Кличко передав від громади Києва 25 вантажівок 7 бригаді спеціальних операцій, а також 500 fpv-дронів та українські БПЛА "Лелека" 4 бригаді оперативного призначення "Рубіж" Нацгвардії України.

Як повідомлялося, Київ цього року збільшив видатки бюджету на допомогу ЗСУ вже до 7,5 млрд грн.