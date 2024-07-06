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Кличко: тысяча fpv-дронов от общины Киева отправилась к бойцам 3-й штурмовой бригады

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко передал 3-й отдельной штурмовой бригаде 1000 дронов, в рамках помощи города ВСУ. Дроны уже отправились на передовую.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Виталия Кличко.

"Община столицы передала защитникам на передовую очередную партию помощи. К бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск отправились 1 тысяча fpv-дронов. Закупили их на деньги, которые выделили военным из бюджета города. Общая стоимость БПЛА - 33,5 млн грн", - написал Кличко.

Он напомнил, что ранее весной Киев приобрел для бойцов 3 штурмовой 20 новых пикапов Toyota Hilux, которые сразу отправились на фронт.

"Всего на оснащение 3-й бригады Киев с начала этого года направил 110 млн грн. Всего с 2023 года - почти 600 миллионов", - подчеркнул мэр Киева.

Ранее Виталий Кличко передал от общины Киева 25 грузовиков 7 бригаде специальных операций, а также 500 fpv-дронов и украинские БПЛА "Аист" 4 бригаде оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины.

Как сообщалось, Киев в этом году увеличил расходы бюджета на помощь ВСУ уже до 7,5 млрд грн.

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Виталий КличкоВСУ