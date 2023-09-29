Кличко терміново скликає військову сесію Київради

Мер Києва Віталій Кличко скликає позачергову сесію Київської міської ради, на якій планується розглянути рішення про виділення додаткової допомоги військовим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Кличка.

"Наступного тижня відбудеться позачергове засідання сесії Київради. Де будуть ухвалені рішення про виділення додаткового фінансування програми підтримки Збройних сил України. Київ продовжує робити все для допомоги нашим захисникам", - повідомив Кличко.

Раніше повідомлялося, що напередодні Дня захисників та захисниць України в столиці відбувся Перший київський форум ветеранів, в якому взяв участь мер Києва Віталій Кличко.

Він нагородив військових нагрудними знаками та медалями і розповів про створення в Києві великого реабілітаційного центру для захисників та комплексну систему допомоги ветеранам.