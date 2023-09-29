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Кличко срочно созывает военную сессию Киевсовета

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (пресс-служба)
Автор: Юлия Бойко

Мэр Киева Виталий Кличко созывает внеочередную сессию Киевского городского совета, на которой планируется рассмотреть решение о выделении дополнительной помощи военным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Кличко.

"На следующей неделе состоится внеочередное заседание сессии Киевсовета. Где будут приняты решения о выделении дополнительного финансирования программы поддержки Вооруженных сил Украины. Киев продолжает делать все для помощи нашим защитникам", - сообщил Кличко.

Ранее сообщалось, что в канун Дня защитников и защитниц Украины в столице состоялся Первый киевский форум ветеранов, в котором принял участие мэр Киева Виталий Кличко.

Он наградил военных нагрудными знаками и медалями и рассказал о создании в Киеве большого реабилитационного центра для защитников и комплексной системы помощи ветеранам.

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Виталий КличкоКГГА