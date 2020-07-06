У Кличко без тендера отдали более 350 млн грн фирме Комарницкого, - прокуратура 

Коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" без конкурса выделило 354,2 млн грн на дополнительные работы по строительству отрезка Большой Окружной дороги протяженностью 1,8 км. Средства получила компания, которую связывают с экс-главой фракции "Блок Леонида Черновецкого" Денисом Комарницким, дело расследует прокуратура Киева.

Об этом сообщается на сайте Офиса генерального прокурора.

"Коммунальным предприятием было безосновательно применена переговорная процедура закупки, то есть без проведения аукциона, и заключен с сообществом договор на выполнение этих работ за бюджетные средства. Таким образом, государственные закупки были проведены без конкурентных принципов, а территориальная община потеряла возможность провести работы за меньшую сумму денег", - говорится в сообщении.

Прокуратура города обратилась в суд с иском о признании недействительным заключенного договора, и отмене решения тендерного комитета.

По данным сайта Prozorro, договор заключен с фирмой "Эко Буд Трейд", которая, согласно расследованию Bihus.Info, является подконтрольной Денису Комарницкому. Информация об этом была получена в ходе обысков в офисе Комарницкого осенью 2019 года.

К журналистам она попала через народного депутата Гео Лероса.

В расследовании отмечается, что "Эко Буд Трейд" фактически является фирмой-прокладкой - не занимается строительством самостоятельно, а просто получает и перераспределяет бюджетные средства. Среди ее крупных тендеров - 6 млрд гривен на достройку Подольско-Воскресенского моста. Всего же таких фирм у Дениса Комарницкого более 30.

Журналисты Bihus.Info считают, что выделение столь крупных сумм на такие важные инфраструктурные объекты невозможно без участия городского главы Виталия Кличко.