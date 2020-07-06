У Кличка без тендеру віддали понад 350 млн грн фірмі Комарницького, - прокуратура

Комунальне підприємство "Дирекція будівництва дорожньо-транспортних споруд Києва" без конкурсу виділило 354,2 млн грн на додаткові роботи з будівництва відрізка Великої Окружної дороги протяжністю 1,8 км. Кошти отримала компанія, яку пов'язують з екс-главою фракції "Блок Леоніда Черновецького" Денисом Комарницьким, справу розслідує прокуратура Києва.

Про це повідомляється на сайті Офісу генерального прокурора.

"Комунальним підприємством було безпідставно застосовано переговорну процедуру закупівлі, тобто без проведення аукціону, та укладено з товариством договір на виконання цих робіт за бюджетні кошти. Таким чином, державні закупівлі були проведені без конкурентних засад, а територіальна громада втратила можливість провести роботи за меншу суму коштів.", - йдеться в повідомленні.

Прокуратура міста звернулася до суду з позовом про визнання недійсним укладеного договору, та скасування рішення тендерного комітету.

За даними сайту Prozorro, договір укладено з фірмою "Еко Буд-Трейд", яка, згідно з розслідуванням Bihus.Info є підконтрольною Денису Комарницькому. Інформація про це була отримана в ході обшуків в офісі Комарницького восени 2019 року.

До журналістів вона потрапила через народного депутата Гео Лерос.

У розслідуванні зазначається, що "Еко Буд Трейд" фактично є фірмою-прокладкою - не займається будівництвом самостійно, а просто отримує і перерозподіляє бюджетні кошти. Серед її великих тендерів - 6 млрд гривень на добудову Подільсько-Воскресенського мосту. Всього ж таких фірм у Дениса Комарницького понад 30.

Журналісти Bihus.Info вважають, що виділення таких великих сум на такі важливі інфраструктурні об'єкти неможливо без участі міського голови Віталія Кличка.