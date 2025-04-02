Кличко та голова МЗС Німеччини обговорили подальшу підтримку України
Мер Києва Віталій Кличко провів зустріч з головою МЗС Німеччини Анналеною Бербок, яка приїхала до Києва. Йшлося про подальшу підтримку України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера столиці.
"Зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок. Під час повномасштабної війни вона вже вдевʼяте відвідала Україну та Київ. Говорили про критичну необхідність підтримки нашої держави. Німці це розуміють. І обіцяють допомагати надалі", - повідомив Віталій Кличко.
У розмові з Бербок мер Києва також наголосив, що Україна сьогодні бʼється за демократичні цінності і безпеку всієї Європи.
"Ці надбання ми маємо відстоювати спільно. І спільно давати відсіч агресору, прагнення якого не обмежуються підкоренням тільки України", - підкреслив Кличко.
Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко зустрівся з мером Тулузи Жаном-Люком Муденком та делегацією мерії Тулузи. Обговорювали участь французів у відбудові об'єктів інфраструктури столиці, пошкоджених агресором, та інші спільні проєкти.
Нагадаємо, під час спільного брифінгу з главою МЗС ФРН Анналеною Бербок президент Зеленський також висловив сподівання, що Україна отримає від Німеччини далекобійні ракети Taurus після того, як до влади прийде новий канцлер Фрідріх Мерц.
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