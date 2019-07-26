Кличко подал в суд на "1+1" из-за дискредитации

Мэр Киева Виталий Кличко и его брат Владимир подали иск в суд на телеканал 1+1. Об этом Виталий Кличко заявил на пресс-конференции в Киеве, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу мэра.

По словам мэра столицы, ни дня не проходит, чтобы один из самых рейтинговых каналов не вспомнил его недобрым словом.

"Против меня развернута широкая кампания по дискредитации. Это и информация о каких-то надуманных производствах против меня. Которые, кстати, инициируют соратники Януковича. А также ни дня не проходит, чтобы один из самых рейтинговых каналов не вспомнил недобрым словом киевского мэра.

Как уже говорил, я буду защищать свою честь и достоинство в суде. Я и мой брат подали иск в суд на канал 1+1, который поливает нас грязью. На мне решили не останавливаться – добрались и до Владимира. И как можно говорить о незаангажированности канала, когда его руководитель является не только представителем политической силы, а его называют одним из претендентов на главу КГГА", - заявил мэр.

Кличко отметил, что ему безразлично на разных претендентов и их амбиции, но очернять свою репутацию он не позволит. "Я много на ней работал. Поэтому буду защищаться законными методами. О наступлении на свободу слова здесь не говорится", - заявил Кличко.

Он привел несколько примеров манипуляций. Один из них – искажение информации относительно стоимости нового пешеходно-велосипедного моста.

"Сам мост не стоит 400 миллионов! Это сумма за несколько проектов. Мост, как и заявляли, стоил 270 миллионов. К тому же, отмечу, мы рассчитались еще только за материалы и конструкцию. Из 400 миллионов город заплатил пока что 210. Другие же средства – на счетах столицы!", - подчеркнул Кличко.

Он подчеркнул, что сразу после завершения строительства городская власть обратилась к Институту судебных экспертиз и КРУ, чтобы проверили соответствие стоимости заявленных материалов и работ. Также после публикаций в СМИ все расходы проверяет НАБУ и город ждет выводы, отметил Кличко.

Также мэр отметил, что распространяется немало манипулятивной информации относительно строительства Шулявского моста.

"Работы там идут по графику. Но хочу подчеркнуть. Да, у нас есть главный вызов. Вопрос со сносом 5-го цеха. Которое, я убежден, затягивается умышленно. Больше года совместных совещаний и многочисленных обращений к правительству и фонду Госимущества не решают этой проблемы. Складывается впечатление, что для фонда Госимущества рынок секонд-хенда, который находится в цехе, более важный, чем полноценная, вовремя построенная развязка. Или дело несколько в другом - в приватизации "под шумок" всего завода, "паровозом" которой пытаются сделать город. Придется, видимо, обращаться к президенту по этому вопросу", - подчеркнул мэр столицы.