Кличко подав до суду на "1+1" через дискредитацію

Мер Києва Віталій Кличко та його брат Володимир подали позов до суду на телеканал 1+1. Про це Віталій Кличко заявив на прес-конференції в Києві, передає РБК-Україна з посиланням на прес-службу мера.

За словами мера столиці, ні дня не проходить, щоб один з найрейтинговіших каналів не згадав його недобрим словом.

"Проти мене розгорнута широка кампанія з дискредитації. Це й інформація про якісь надумані провадження проти мене. Які, до речі, ініціюють соратники Януковича. А також ні дня не проходить, щоб один з найрейтинговіших каналів не згадав недобрим словом київського мера.

Як уже говорив, я захищатиму свою честь і гідність у суді. Я і мій брат подали позов до суду на канал 1+1, який поливає нас брудом. На мені вирішили не зупинятися – добралися і до Володимира. І як можна говорити про незаангажованість каналу, коли його керівник є не тільки представником політичної сили, а його називають одним з претендентів на голову КМДА", - заявив мер.

Він зазначив, що йому байдуже на різних претендентів і їх амбіції, але очорняти свою репутацію він не дозволить. "Я багато на неї працював. Тому буду захищатися законними методами. Про наступ на свободу слова тут не йдеться", - заявив Кличко.

Він навів кілька прикладів маніпуляцій. Один з них – викривлення інформації щодо вартості нового пішохідно-велосипедного мосту.

"Сам міст не коштує 400 мільйонів! Це сума за кілька проектів. Міст, як і заявляли, коштував 270 мільйонів. До того ж, зазначу, ми розрахувалися ще тільки за матеріали і конструкцію. Із 400 мільйонів місто заплатило поки що 210. Інші ж кошти – на рахунках столиці!", - наголосив Кличко.

Він підкреслив, що одразу після завершення будівництва міська влада звернулася до Інституту судових експертиз і КРУ, аби перевірили відповідність вартості заявлених матеріалів і робіт. Також після публікацій у ЗМІ всі витрати перевіряє НАБУ і місто чекає на висновки, зазначив Кличко.

Також мер зазначив, що розповсюджується чимало маніпулятивної інформації щодо будівництва Шулявського мосту.

"Роботи там відбуваються за графіком. Але хочу наголосити. Так, у нас є головний виклик. Питання зі знесенням 5-го цеху. Яке, я переконаний, затягується навмисне. Більше року спільних нарад і численних звернень до уряду та фонду Держмайна не вирішують цієї проблеми. Складається враження, що для фонду Держмайна ринок секонд-хенду, який знаходиться в цеху, більш важливий, ніж повноцінна, вчасно збудована розв’язка. Або справа дещо в іншому - в приватизації "під шумок" всього заводу, "паровозом" якої намагаються зробити місто. Доведеться, мабуть, звертатися до президента з цього питання", - наголосив мер столиці.