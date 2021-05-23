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Кличко стал мэром 2020 года по версии "Человек года"

Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко стал победителем премии "Человек года-2020" в номинации "Мэр года". Торжественная церемония 25-й премии программы состоялась в Национальной опере Украины.

Об этом говорится на сайте Кличко.

"Эта премия - стимул для меня. Стимул двигаться вперед, в дальнейшем менять Киев, делать его комфортной европейской столицей", - отметил Виталий Кличко, получив премию.

Это вторая награда программы "Человек года", которую получил Виталий Кличко. В 2004 году он был признан победителем в номинации "Спортсмен года".

В 2007 году в этой номинации лучшим эксперты признали Владимира Кличко - чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе.

В 2010 году Виталий и Владимир получили награду "Гордость Украины", которой отмечают выдающихся людей в рамках программы "Человек года".

Напомним, "Человек года" - общенациональная программа, во время которой Высший академический совет выбирает личностей, которые своим профессионализмом и талантом демонстрируют всему миру достижения украинского народа. Высший академический совет состоит из известных общественных деятелей и деятелей культуры.

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Новости Украины Виталий КличкоКиевчеловек года