Кличко став мером 2020 року за версією "Людина року"

"Ця премія - стимул для мене. Стимул рухатися вперед, надалі змінювати Київ, робити його комфортною європейською столицею", - зазначив Віталій Кличко, отримавши премію.

Це друга нагорода програми "Людина року", яку отримав Віталій Кличко. У 2004 році він був визнаний переможцем у номінації "Спортсмен року".

У 2007 році в цій номінації кращим експерти визнали Володимира Кличка - чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі.

У 2010 році Віталій та Володимир отримали нагороду "Гордість України", якою відзначають видатних людей в рамках програми "Людина року".