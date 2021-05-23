RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кличко став мером 2020 року за версією "Людина року"

Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко став переможцем премії "Людина року-2020" в номінації "Міський голова року". Урочиста церемонія 25-ої премії програми відбулася в Національній опері України.

Про це йдеться на сайті Кличка.

"Ця премія - стимул для мене. Стимул рухатися вперед, надалі змінювати Київ, робити його комфортною європейською столицею", - зазначив Віталій Кличко, отримавши премію.

Це друга нагорода програми "Людина року", яку отримав Віталій Кличко. У 2004 році він був визнаний переможцем у номінації "Спортсмен року".

У 2007 році в цій номінації кращим експерти визнали Володимира Кличка - чемпіона світу з боксу у суперважкій вазі.

У 2010 році Віталій та Володимир отримали нагороду "Гордість України", якою відзначають видатних людей в рамках програми "Людина року".

Нагадаємо, "Людина року" - загальнонаціональна програма, під час якої Вища академічна рада обирає особистостей, які своїм професіоналізмом та талантом демонструють всьому світу досягнення українського народу. Вища академічна рада складається з відомих громадських діячів та діячів культури.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Віталий КличкоКиївчеловек года