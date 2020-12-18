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Кличко созывает сессию Киевсовета, чтобы направить дополнительные 400 млн грн на лечение COVID-19

Киев, Пятница 18 декабря 2020 14:53
Кличко созывает сессию Киевсовета, чтобы направить дополнительные 400 млн грн на лечение COVID-19
Фото: Виталий Кличко (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Мэр Киева Виталий Кличко подписал распоряжение о созыве на 22 декабря внеочередного заседания Киевсовета для оперативного решения финансовых вопросов. Главный из них - выделение еще в этом году дополнительных 400 млн гривен на обеспечение лечения больных коронавирус.

Об этом Кличко заявил во время онлайн-брифинга.

"Хочу сообщить, что подписал распоряжение о созыве на 22 декабря внеочередного заседания сессии Киевсовета. На него вынесем главный вопрос, который нужно решить оперативно. Чтобы сэкономленные нами средства медицинского бюджета, как мы предлагаем, направить на лечение больных COVID-19. В этом году. Речь идет о более 400 млн гривен", - подчеркнул мэр столицы.

Также он сообщил, что Департамент здравоохранения, по его поручению, уже подготовил соответствующий проект изменений в программу «Здоровье киевлян».

"И, я уверен, что депутаты Киевсовета должны поддержать такое решение. Без лишних проволочек и политизации важной для спасения людей проблемы", - резюмировал Виталий Кличко.

Напомним, Украина может получить первые вакцины от COVID уже в феврале. Большая партия в рамках международного механизма COVAX ожидается в марте.

Как писало РБК-Украина, Министерство здравоохранения разработало план национальной вакцинации от коронавируса. На следующей неделе его должен утвердить Кабинет министров.

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