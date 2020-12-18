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Кличко скликає сесію Київради, щоб спрямувати додаткові 400 млн грн на лікування COVID-19

Київ, П'ятниця 18 грудня 2020 14:53
Кличко скликає сесію Київради, щоб спрямувати додаткові 400 млн грн на лікування COVID-19
Фото: Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Мер Києва Віталій Кличко підписав розпорядження про скликання на 22 грудня позачергового засідання Київради для оперативного вирішення фінансових питань. Головне з них – виділення ще цього року додаткових 400 мільйонів гривень на забезпечення лікування хворих на коронавірус.

Про це Кличко заявив під час онлайн брифінгу.

"Хочу повідомити, що підписав розпорядження про скликання на 22 грудня позачергового засідання сесії Київради. На нього винесемо головне питання, яке треба вирішити оперативно. Щоб зекономлені нами кошти медичного бюджету, як ми пропонуємо, спрямувати на лікування хворих на COVID-19. Вже цього року. Йдеться про понад 400 мільйонів гривень", - наголосив мер столиці.

Також він повідомив, що Департамент охорони здоров’я, за його дорученням, вже підготував відповідний проект змін до програми"Здоров’я киян".

"І, я переконаний, що депутати Київради повинні підтримати таке рішення. Без зайвих зволікань і політизації важливої для порятунку людей проблеми", - підсумував Віталій Кличко.

Нагадаємо, Україна може отримати перші вакцини від COVID уже в лютому. Велика партія у рамках міжнародного механізму COVAX очікується у березні.

Як писало РБК-Україна, Міністерство охорони здоров'я розробило план національної вакцинації від коронавірусу. Наступного тижня його повинен затвердити Кабінет міністрів.

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Новини України Політика Віталий КличкоКиїврадаКоронавірус

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