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У Кличко сообщили о сохранении в столице 15 тысяч рабочих мест

Киев, Понедельник 31 августа 2020 18:11
У Кличко сообщили о сохранении в столице 15 тысяч рабочих мест
Фото: за период карантина трудоутростроено 5719 киевлян (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Одними из первых возможностью получить помощь воспользовались на предприятиях малого и среднего бизнеса

Благодаря программе помощи по частичной безработице в столице сохранено почти 15 тысяч рабочих мест.

Об этом сообщили в Киевском городском центре занятости, передает "Официальный портал Киева".

Сообщается, что одними из первых возможностью получить такую помощь воспользовались на предприятиях малого и среднего бизнеса, которые вынуждены были остановить или сократить деятельность с объявлением карантина.

Больше всего среди них туристических агентств, предприятий сферы торговли и услуг (парикмахерские, кинотеатры, ремонтные ателье и др.).

Кроме того, правительство расширило круг потенциальных получателей помощи по частичной безработице, дополнив их физическими лицами-предпринимателями, которые являются страховыми лицами, но не используют наемного труда.

Право на получение помощи получили и работники, которые находились в отпусках без сохранения заработной платы.

"В последнее время рост количества зарегистрированных безработных в столице остановилось, а следовательно уменьшились и объемы предоставления помощи по частичной безработице. Так, в апреле статус безработного получили 9438 человек, в мае - 5431, в июне - 4345, в июле - 4140, в августе (данные на 28 августа) - 2610. По состоянию на сегодня статус безработного имеют 25291 киевлянин", - говорится в сообщении.

Зато выросли объемы трудоустройства: от начала года трудоустроено 8 тысяч человек, в частности, за период карантина - 5719.

Напомним, как ранее заявил премьер-министр Украины Денис Шмигаль, впервые за несколько месяцев коронакризиса фиксируется сокращение числа безработных. В частности, за первую неделю августа работу получили почти 6 000 украинцев, которые стояли на учете.

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