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У Кличка повідомили про збереження у столиці 15 тисяч робочих місць

Київ, Понеділок 31 серпня 2020 18:11
У Кличка повідомили про збереження у столиці 15 тисяч робочих місць
Фото: за період карантину працевлаштовано 5719 киян (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Одними з перших можливістю отримати допомогу скористалися на підприємствах малого та середнього бізнесу

Завдяки програмі допомоги з часткового безробіття в столиці збережено майже 15 тисяч робочих місць.

Про це повідомили у Київському міському центрі зайнятості, передає "Офіційний портал Києва".

Повідомляється, що одними з перших можливістю отримати таку допомогу скористалися на підприємствах малого та середнього бізнесу, які змушені були зупинити або скоротити діяльність з оголошенням карантину.

Найбільше серед них туристичних агентств, підприємств сфери торгівлі та послуг (зокрема, перукарні, кінотеатри, ремонтні ательє тощо).

Крім того, уряд розширив коло потенційних отримувачів допомоги з часткового безробіття, доповнивши їх фізичними особами-підприємцями, які є страховими особами, але не використовують найманої праці.

Право отримання допомоги отримали й працівники, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати.

"Останнім часом зростання кількості зареєстрованих безробітних у столиці зупинилося, а відтак зменшилися й обсяги надання допомоги з часткового безробіття. Так, у квітні статус безробітного отримали 9438 осіб, у травні - 5431, у червні - 4345, у липні - 4140, у серпні (дані на 28 серпня) - 2610. Станом на сьогодні статус безробітного мають 25291 киянин", - йдеться в повідомленні.

Натомість зросли обсяги працевлаштування: від початку року працевлаштовано 8 тисяч осіб, зокрема, за період карантину - 5719.

Нагадаємо, як раніше заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, вперше за кілька місяців коронакризи фіксується скорочення числа безробітних. Зокрема, за перший тиждень серпня роботу отримали майже 6 000 українців, які стояли на обліку.

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