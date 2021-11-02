Кличко сообщил об открытии еще одного восстановленного детсада в Дарницком районе

В Дарницком районе Киева, на пр. Николая Бажана, 7 открылся сверхсовременный детский сад, который был возвращен громаде и полностью реконструирован. Как сообщил мэр Киева, лидер "УДАРа" Виталий Кличко, это уже 34-й детсад, построенный или полностью реконструированный за последние годы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

В 2019 году городские власти вернули сад городу и начали его восстановление.

"Теперь это еще один современный столичный садик, которым можно гордиться. Уже 34-й из построенных или полностью реконструированных детсадов за последние годы в столице. Самое дорогое, что у нас есть, это наши дети. И мы делаем все возможное, чтобы они росли и учились в хороших условиях. Поэтому треть бюджета нашего города сегодня направляем на сферу образования", - подчеркнул Виталий Кличко.

По его словам, в здании провели внешние и внутренние отделочные работы, оборудовали индивидуальный теплопункт, установили вентиляционные камеры, обустроили пищеблок, прачечные. Полностью обновили инженерные сети, установили системы кондиционирования, наружного освещения, противодымной защиты, видеонаблюдения. Кроме детских комнат в саду есть музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната, комната ручного труда, игротека, компьютерная комната.

"Садик - энергосберегающий, поскольку на его крыше есть солнечные панели. Так что частично будет самостоятельно покрывать потребности в энергопотреблении, особенно во время аварийных отключений. Это второй садик в столице с такими возможностями. Также дошкольное учреждение имеет теплые полы в группах на первом этаже", - сообщил мэр Киева.

Заведение начнет полноценную работу через неделю. Он рассчитан на 220 мест, здесь будут работать 12 групп.