ru ua
Вт, 02 ноября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Кличко сообщил об открытии еще одного восстановленного детсада в Дарницком районе

Новина українською →
Киев, Вторник 02 ноября 2021 18:11
Кличко сообщил об открытии еще одного восстановленного детсада в Дарницком районе Фото: Кличко сообщил об открытии еще одного восстановленного детсада в Дарницком районе (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Дарницком районе Киева, на пр. Николая Бажана, 7 открылся сверхсовременный детский сад, который был возвращен громаде и полностью реконструирован. Как сообщил мэр Киева, лидер "УДАРа" Виталий Кличко, это уже 34-й детсад, построенный или полностью реконструированный за последние годы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

В 2019 году городские власти вернули сад городу и начали его восстановление.

"Теперь это еще один современный столичный садик, которым можно гордиться. Уже 34-й из построенных или полностью реконструированных детсадов за последние годы в столице. Самое дорогое, что у нас есть, это наши дети. И мы делаем все возможное, чтобы они росли и учились в хороших условиях. Поэтому треть бюджета нашего города сегодня направляем на сферу образования", - подчеркнул Виталий Кличко.

Кличко сообщил об открытии еще одного восстановленного детсада в Дарницком районе

По его словам, в здании провели внешние и внутренние отделочные работы, оборудовали индивидуальный теплопункт, установили вентиляционные камеры, обустроили пищеблок, прачечные. Полностью обновили инженерные сети, установили системы кондиционирования, наружного освещения, противодымной защиты, видеонаблюдения. Кроме детских комнат в саду есть музыкальный и спортивный залы, сенсорная комната, комната ручного труда, игротека, компьютерная комната.

"Садик - энергосберегающий, поскольку на его крыше есть солнечные панели. Так что частично будет самостоятельно покрывать потребности в энергопотреблении, особенно во время аварийных отключений. Это второй садик в столице с такими возможностями. Также дошкольное учреждение имеет теплые полы в группах на первом этаже", - сообщил мэр Киева.

Заведение начнет полноценную работу через неделю. Он рассчитан на 220 мест, здесь будут работать 12 групп.

Как сообщил Виталий Кличко, в этом году в Киеве были открыты 2 полностью обновленных детсада в Оболонском и Дарницком районах. А до конца года планируется открыть еще 2 детсада в Святошинском районе Киева.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко
NEWS
Нардепов и журналистов будут пускать в Раду только с COVID-сертификатом
Нардепов и журналистов будут пускать в Раду только с COVID-сертификатом
DAILY
Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Живое оружие. Кто стоит за кризисом мигрантов у границ ЕС и грозит ли он Украине