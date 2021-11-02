Кличко повідомив про відкриття ще одного відновленого дитсадка у Дарницькому районі

У Дарницькому районі Києва, на пр. Миколи Бажана, 7є відкрився надсучасний дитячий садок, який було повернуто громаді та повністю реконструйовано. Як повідомив мер Києва, лідер "УДАРу" Віталій Кличко, це вже 34-й дитсадок, збудований чи повністю реконструйований за останні роки.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на сайт КМДА.

За його словами, цей садок було збудовано у 1985 році, а вже через 10 років заклад освіти закрили, а приміщення передали орендарям. В 2019 році міська влада повернула садок місту та розпочала його відновлення.

"Тепер це - ще один сучасний столичний садочок, яким можна пишатися. Вже 34-й із збудованих чи повністю реконструйованих дитсадків протягом останніх років у столиці. Найдорожче, що у нас є, це - наші діти. І ми робимо все можливе, щоб вони росли і навчалися в гарних умовах. Тому третину бюджету нашого міста сьогодні спрямовуємо на сферу освіти", наголосив Віталій Кличко.

За його словами, у будівлі здійснили зовнішні та внутрішні оздоблювальні роботи, обладнали індивідуальний теплопункт, встановили вентиляційні камери, облаштували харчоблок, пральні. Повністю оновили інженерні мережі, встановили системи кондиціювання, зовнішнього освітлення, протидимного захисту, відеоспостереження. Окрім дитячих кімнат у садку є музична та спортивна зали, сенсорна кімната, кімната ручної праці, ігротека, комп’ютерна кімната.

"Садок - енергоощадний, адже має сонячні панелі на даху. Тож частково самостійно покриватиме потреби в енергоспоживанні, особливо під час аварійних відключень. Це другий садок у столиці з такими можливостями. Також дошкільний заклад має теплу підлогу у групах на першому поверсі", - повідомив мер Києва.

Заклад розпочне повноцінну роботу за тиждень. Він розрахований на 220 місць, тут працюватимуть 12 груп.