Киев не будет отменять комендантский час на Пасху

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко .

По словам Кличко, комендантский час для киевлян в Пасхальную ночь будет длиться с 23: 00 до 5: 00.

"Ради безопасности граждан и упреждения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (суббота) до 5:00 утра (воскресенье). Соблюдайте правила комендантского часа! Празднуйте безопасно!",- отметил Виталий Кличко.

Он добавил, что богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции.