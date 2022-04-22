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Киев не будет отменять комендантский час на Пасху

Фото: Кличко сообщил о комендантском часе в Пасхальную ночь (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Евгений Прокопенко

Мэр Киева Виталий Кличко предостерег киевлян и гостей города относительно возможных провокаций в Пасхальную ночь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на городского голову Киева Виталия Кличко.

По словам Кличко, комендантский час для киевлян в Пасхальную ночь будет длиться с 23: 00 до 5: 00.

"Ради безопасности граждан и упреждения возможных провокаций в ночь на Пасху, то есть с субботы 23 апреля на воскресенье 24 апреля, комендантский час в Киеве и области будет действовать с 23:00 (суббота) до 5:00 утра (воскресенье). Соблюдайте правила комендантского часа! Празднуйте безопасно!",- отметил Виталий Кличко.

Он добавил, что богослужения в храмах ночью будут проходить в онлайн-трансляции.

Напомним, Служба безопасности Украины не исключает, что российская сторона готовит провокации на Пасху. Поэтому просит людей не создавать толпы в церквях.

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