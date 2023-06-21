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Кличко: сьогодні відбувається кампанія з дискредитації столичної влади

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Середа 21 червня 2023 19:54
Кличко: сьогодні відбувається кампанія з дискредитації столичної влади Фото: мер Києва Віталій Кличко (прес-служба)
Автор: Юлія Бойко

Намагання центральної влади взяти під контроль столицю і дискредитувати самоврядування паралізують роботу і вносять хаос в управління містом в умовах воєнного стану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Києва Віталія Кличка.

"Сьогодні відбувається шквальна кампанія з дискредитації столичної влади і мене особисто. Безкінечні обшуки, що паралізують роботу департаментів і служб міста. У воєнний час вносять хаос в управління столицею. Не дають належно працювати підприємствам критичної інфраструктури. По кілька разів приходять за однією і тією ж документацією. Гучні заголовки новин. Маніпуляції і відверта брехня. Стараються, як можуть, щоб знищити репутацію Кличка. Але накопати на мене нічого не можуть. Тому вручають підозри підлеглим і голосно говорять про нібито винуватість. А коли справи розваляться в судах, ніхто ж не вибачиться", - заявив Кличко.

Він повідомив, що сьогодні суд відправив під цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслету керівника департаменту муніципальної безпеки Романа Ткачука. При цьому жоден з голів районів, відповідальних за укриття, не поніс покарання.

"Жоден з голів районів, які відповідальні за облаштування укриттів і є балансоутримувачами та розпорядниками коштів, не постраждав. Ні за стан укриттів, ні за феєричні закупки в них. А знаходяться голови районів у вертикалі центральної влади. То ми говоримо про об’єктивність і відсутність політичних мотивів?" - додав Кличко.

Він також підкреслив, що з початку війни не дозволяв собі політичних випадів чи боротьби, бо зараз мета у всіх має бути одна: вигнати російських варварів з української землі.

"Зараз заручниками ситуації політичної боротьби ви робите киян. Бо руйнуєте самоврядування в столиці і систему життєзабезпечення міста, створюючи хаос в умовах воєнного стану. Втім, переконаний, Київ і цю бурю вистоїть", - запевнив Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Європейський парламент у своїй резолюції про стійку реконструкцію та інтеграцію України до євроатлантичної спільноти від 15 червня 2023 року звернувся до вищого керівництва України із закликом зміцнювати місцеве самоврядування та посилити співпрацю з Асоціацією міст України.

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Київ Віталий Кличко
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