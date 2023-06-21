Кличко: сегодня проходит кампания по дискредитации столичной власти

"Сегодня происходит шквальная кампания по дискредитации столичной власти и меня лично. Бесконечные обыски, которые парализуют работу департаментов и служб города. В военное время вносят хаос в управление столицей. Не дают должным образом работать предприятиям критической инфраструктуры. По нескольку раз приходят за одной и той же документацией. Громкие заголовки новостей. Манипуляции и откровенная ложь. Стараются как могут, чтобы уничтожить репутацию Кличко. Но накопать на меня ничего не могут. Поэтому вручают подозрения подчиненным и громко говорят о якобы виновности. А когда дела развалятся в судах, никто ж не извинится", - заявил Кличко.

Он сообщил, что сегодня суд отправил под круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета руководителя департамента муниципальной безопасности Романа Ткачука. При этом ни один из глав районов, ответственных за укрытие, не понес наказание.

"Ни один из глав районов, которые ответственны за обустройство укрытий и являются балансодержателями и распорядителями средств, не пострадал. Ни за состояние укрытий, ни за феерические закупки у них. А находятся главы районов в вертикали центральной власти. Так мы говорим об объективности и отсутствие политических мотивов? - добавил Кличко.

Он также подчеркнул, что с начала войны не позволял себе политических выпадов или борьбы, потому что сейчас цель у всех должна быть одна: изгнать русских варваров с украинской земли.

"Сейчас заложниками ситуации политической борьбы вы производите киевлян. Потому что разрушаете самоуправление в столице и систему жизнеобеспечения города, создавая хаос в условиях военного положения. Впрочем, убежден, Киев и эту бурю выстоит", - заверил Кличко.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский парламент в своей резолюции об устойчивой реконструкции и интеграции Украины в евроатлантическое сообщество от 15 июня 2023 года обратился к высшему руководству Украины с призывом укреплять местное самоуправление и усилить сотрудничество с Ассоциацией городов Украины.