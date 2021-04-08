Кличко впервые собрал онлайн-заседание Киевсовета

Киевский городской совет впервые проводит онлайн-заседание для принятия решений в поддержку малого и среднего бизнеса и для противодействия пандемии.

"Сегодня мы впервые проводим заседание Киевсовета онлайн. Назначенное на 8 апреля заседание мы решили не переносить, потому что должны принять несколько важных решений. Поскольку из-за строгих ограничений мы не можем собраться физически все в зале, будем работать с помощью электронных средств", - сказал Кличко, открывая заседание.

Он отметил, что депутаты присоединились и зарегистрировались с помощью электронной платформы. С соблюдением всех норм законности они смогут голосовать за проекты решений.