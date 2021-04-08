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Кличко вперше зібрав онлайн-засідання Київради

Автор: РБК-Україна

Київська міська рада вперше проводить онлайн засідання для ухвалення рішень на підтримку малого і середнього бізнесу та для протидії пандемії.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Сьогодні ми вперше проводимо засідання Київради онлайн. Призначене на 8 квітня засідання ми вирішили не переносити, бо маємо ухвалити кілька важливих рішень. Оскільки через суворі обмеження не можемо зібратися фізично всі в залі, будемо працювати за допомогою електронних засобів", - сказав Кличко, відкриваючи засідання.

Він зауважив, що депутати приєдналися і зареєструвалися за допомогою електронної платформи. З дотриманням усіх норм законності вони зможуть голосувати за проекти рішень.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що мер столиці запропонував зменшити пайову участь ресторанів та кафе у благоустрої території до 1 гривні, знизити плату за розміщення зовнішньої реклами на комунальному транспорті на 50%, збільшення фінансово-кредитної допомоги підприємцям та безкоштовне паркування на час локдауну.

Також депутати розглянуть звернення до уряду щодо надання киянам ліжок у відомчих лікарнях міста.

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Новини України Віталий КличкоКиїврада
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