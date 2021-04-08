Кличко вперше зібрав онлайн-засідання Київради

"Сьогодні ми вперше проводимо засідання Київради онлайн. Призначене на 8 квітня засідання ми вирішили не переносити, бо маємо ухвалити кілька важливих рішень. Оскільки через суворі обмеження не можемо зібратися фізично всі в залі, будемо працювати за допомогою електронних засобів", - сказав Кличко, відкриваючи засідання.

Він зауважив, що депутати приєдналися і зареєструвалися за допомогою електронної платформи. З дотриманням усіх норм законності вони зможуть голосувати за проекти рішень.