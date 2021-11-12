Кличко: ситуация с энергоносителями зимой будет тяжелой

"Мы знаем, насколько сложная ситуация. У предприятий, которые производят тепло и электроэнергию, недостаточно запасов угля. Недостаточно запасов газа в хранилищах. Если несколько недель продержатся морозы -15, риск веерных отключений, которых не было 20 лет, очень высок", - сказал Кличко.

Он отметил, что стоимость энергоносителей постоянно растет. А к энергоносителям привязаны цены на продукты питания и другие товары. Энергетические проблемы должна решать центральная власть, подчеркнул Кличко. Однако, по его словам, энергетический антикризисный штаб заседал в последний раз еще летом.

"Если ситуация будет такая же сложная, то в конце зимы это может повлечь за собой рост цен на продукты. И в этот момент пустой холодильник может победить телевизор. Сколько не будешь говорить, что у нас все хорошо, люди будут понимать, что не так хорошо", - подчеркнул Кличко.

Однако киевская власть не будет повышать тарифы на тепло для населения.

"В Киеве в этом году дотация будет стоить бюджету города 4 млрд грн, чтобы покрыть разницу между рыночными ценами и тарифами. Поднятия тарифов для населения не будет. Они остаются на том же самом уровне. Но, тем не менее, это потянет за собой цены на продукты питания. Это обязательно также скажется на кармане людей", - спрогнозировал Кличко.