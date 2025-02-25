Кличко розповів про життя Києва під час війни у цифрах і показав, як все починалося

"Три роки широкомасштабної війни столиця обороняється, живе і працює. Допомагає військовим, оновлює пошкоджені ворогом обʼєкти, утримує інфраструктуру, забезпечує сервісами містян. Українці не скорилися і вразили світ своєю відвагою. Бо ми - волелюбна й смілива нація! І сьогодні, в критичний в цій страшній війні момент, ми повинні продемонструвати єднання і гідність. Переконати партнерів у посиленні підтримки. Щоб зберегти нашу державу, її демократичний шлях, зробити Україну успішною європейською країною", - написав Віталій Кличко.

Він подякував киянам, які брали участь у захисті Києва і які зараз б’ються з ворогом зі зброєю в руках.

Також Кличко показав фото з перших днів повномасштабної війни та розповів у цифрах про реалії життя столиці за минулі три роки.

Так, з 24 лютого 2022 року в Києві повітряна тривога пролунала 1539 разів. Пошкоджені 1239 житлових будинків, 194 заклади освіти, 41 заклад охорони здоров'я, 17 - соціальної сфери.

Через російські обстріли загинули 210 киян, в тому числі 11 дітей. "Київська служба порятунку" 220 разів виїжджала на ліквідацію наслідків обстрілів. "Швидка" здійснила 2729 виїздів, надала допомогу 1324 постраждалим, зокрема 101 дитині.

В перші дні після вторгнення понад 8 тисяч киян отримували допомогу від Гуманітарного штабу Києва. Соціально вразливим верствам населення було роздано майже 200 тисяч продуктових наборів.

Раніше повідомлялося, що Віталій Кличко виступив у Європарламенті і закликав країни ЄС посилити допомогу Україні.