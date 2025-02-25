Кличко рассказал о жизни Киева во время войны в цифрах и показал, как все начиналось

"Три года широкомасштабной войны столица обороняется, живет и работает. Помогает военным, обновляет поврежденные врагом объекты, удерживает инфраструктуру, обеспечивает сервисами горожан. Украинцы не покорились и поразили мир своей отвагой. Потому что мы - свободолюбивая и смелая нация! И сегодня, в критический в этой страшной войне момент, мы должны продемонстрировать единение и достоинство. Убедить партнеров в усилении поддержки. Чтобы сохранить наше государство, его демократический путь, сделать Украину успешной европейской страной", - написал Виталий Кличко.

Он поблагодарил киевлян, которые принимали участие в защите Киева и которые сейчас сражаются с врагом с оружием в руках.

Также Кличко показал фото с первых дней полномасштабной войны и рассказал в цифрах о реалиях жизни столицы за прошедшие три года.

Так, с 24 февраля 2022 года в Киеве воздушная тревога прозвучала 1539 раз. Повреждены 1239 жилых домов, 194 учебных заведения, 41 учреждение здравоохранения, 17 - социальной сферы.

Из-за российских обстрелов погибли 210 киевлян, в том числе 11 детей. "Киевская служба спасения" 220 раз выезжала на ликвидацию последствий обстрелов. "Скорая" осуществила 2729 выездов, оказала помощь 1324 пострадавшим, в том числе 101 ребенку.

В первые дни после вторжения более 8 тысяч киевлян получали помощь от Гуманитарного штаба Киева. Социально уязвимым слоям населения было роздано почти 200 тысяч продуктовых наборов.

Ранее сообщалось, что Виталий Кличко выступил в Европарламенте и призвал страны ЕС усилить помощь Украине.