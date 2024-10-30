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Кличко розповів, як столиця допомагає будинкам ставати енергоефективними

Фото: Кличко розповів, як столиця допомагає будинкам ставати енергоефективними (kyivcity.gov.ua)
Автор: Олександр Мороз

Мер Києва Віталій Кличко відвідав житлову багатоповерхівку, мешканці якої за рік взяли участь у 4 міських програмах з оновлення та підвищення енергонезалежності своїх помешкань. На прикладі одного будинку мер продемонстрував можливості для усіх мешканців багатоквартирних будинків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера столиці.

"Перевірив одну з багатоповерхівок у Солом’янському районі. Там ОСББ створили рік тому, але мешканці вже встигли запровадити заходи з енергостійкості в умовах можливих відключень електроенергії. Протягом року вони подали заявки на участь в усіх 4 програмах міста, які допомагають впроваджувати енергоефективні заходи", - повідомив Віталій Кличко.

Зокрема, Кличко зазначив, що мешканці багатоповерхівки придбали генератор для функціонування систем опалення і насосів холодної води, отримавши компенсацію від міста  80 тисяч грн. За програмою "Капремонти", де місто компенсує 95% вартості робіт та обладнання, замінили 2 ліфти.

Також як новостворене ОСББ мешканці будинку отримали одноразову фінансову допомогу від міста і прямують її  на заміну вікон та дверей. А за кредит Револьверного фонду Києва в розмірі 900 тисяч грн придбали і встановили сонячну електростанцію. Від неї заживили насоси холодної і гарячої води та індивідуальний теплопункт, наголосив мер.

Крім того, Кличко повідомив, що будинок вже подав заявку на участь у програмі "70/30%" на наступний рік. За ці кошти планується збільшити потужність сонячної електростанції, яка живить будинок.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що Київ збільшив максимальну суму відшкодування з бюджету міста вартості незалежних джерел електроенергії з 80 до 300 тисяч гривень для мешканців столичних багатоповерхівок. Право на відшкодування 75% вартості придбаних генераторів та інших дублюючих джерел електроенергії мають мешканці всіх багатоквартирних будинків.

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КиївВіталий Кличко