Кличко розповів, як столиця допомагає будинкам ставати енергоефективними

"Перевірив одну з багатоповерхівок у Солом’янському районі. Там ОСББ створили рік тому, але мешканці вже встигли запровадити заходи з енергостійкості в умовах можливих відключень електроенергії. Протягом року вони подали заявки на участь в усіх 4 програмах міста, які допомагають впроваджувати енергоефективні заходи", - повідомив Віталій Кличко.

Зокрема, Кличко зазначив, що мешканці багатоповерхівки придбали генератор для функціонування систем опалення і насосів холодної води, отримавши компенсацію від міста 80 тисяч грн. За програмою "Капремонти", де місто компенсує 95% вартості робіт та обладнання, замінили 2 ліфти.

Також як новостворене ОСББ мешканці будинку отримали одноразову фінансову допомогу від міста і прямують її на заміну вікон та дверей. А за кредит Револьверного фонду Києва в розмірі 900 тисяч грн придбали і встановили сонячну електростанцію. Від неї заживили насоси холодної і гарячої води та індивідуальний теплопункт, наголосив мер.

Крім того, Кличко повідомив, що будинок вже подав заявку на участь у програмі "70/30%" на наступний рік. За ці кошти планується збільшити потужність сонячної електростанції, яка живить будинок.

Раніше Віталій Кличко повідомляв, що Київ збільшив максимальну суму відшкодування з бюджету міста вартості незалежних джерел електроенергії з 80 до 300 тисяч гривень для мешканців столичних багатоповерхівок. Право на відшкодування 75% вартості придбаних генераторів та інших дублюючих джерел електроенергії мають мешканці всіх багатоквартирних будинків.