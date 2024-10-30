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Кличко рассказал, как столица помогает домам становиться энергоэффективными

Фото: Кличко рассказал, как столица помогает домам становиться энергоэффективными (kyivcity.gov.ua)
Автор: Александр Мороз

Мэр Киева Виталий Кличко посетил жилую многоэтажку, жители которой за год приняли участие в 4 городских программах по обновлению и повышению энергонезависимости своих помещений. На примере одного здания мэр продемонстрировал возможности для всех жителей многоквартирных домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook мэра столицы.

"Проверил одну из многоэтажек в Соломенском районе. Там ОСМД создали год назад, но жители уже успели провести мероприятия по энергоустойчивости в условиях возможных отключений электроэнергии. В течение года они подали заявки на участие во всех 4 программах города, которые помогают внедрять энергоэффективные мероприятия", - сообщил Виталий Кличко.

В частности, Кличко отметил, что жильцы многоэтажки приобрели генератор для функционирования систем отопления и насосов холодной воды, получив компенсацию от города 80 тысяч грн. По программе "Капремонты", где город компенсирует 95% стоимости работ и оборудования, заменили 2 лифта.

Также как новосозданное ОСМД жильцы дома получили одноразовую финансовую помощь от города и направляют ее на замену окон и дверей. А за кредит Револьверного фонда Киева в размере 900 тысяч грн приобрели и установили солнечную электростанцию. От нее заживили насосы холодной и горячей воды и индивидуальный теплопункт, подчеркнул мэр.

Кроме того, Кличко сообщил, что дом уже подал заявку на участие в программе "70/30%" на следующий год. За эти средства планируется увеличить мощность солнечной электростанции, которая питает дом.

Ранее Виталий Кличко сообщал, что Киев увеличил максимальную сумму компенсации из бюджета города стоимости независимых источников электроэнергии с 80 до 300 тысяч гривен для жителей столичных многоэтажек. Право на возмещение 75% от стоимости приобретенных генераторов и других дублирующих источников электроэнергии имеют жители всех многоквартирных домов.

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КиевВиталий Кличко