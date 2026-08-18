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Кличко розповів, чи готовий Київ до зими

04:09 18.08.2026 Вт
1 хв
Основні роботи місто розраховує завершити до початку опалювального сезону
aimg Юлія Маловічко
Фото: мер столиці Віталій Кличко (Віталій Носач - РБК-Україна)

У Києві виконали майже половину запланованих робіт із підготовки до наступного опалювального сезону. Частину масштабних проєктів планують завершити вже до кінця 2026 року.

Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу КМДА.

За словами Кличка, одним із ключових завдань міста є створення дублюючої системи, яка дозволить забезпечувати киян теплом, електроенергією та водою у випадку руйнування великих генеруючих об'єктів.

"Система теплопостачання в Києві – одна з найбільших у Європі, будували її десятиліттями. І за такий короткий проміжок часу докорінно змінити її неможливо", – сказав мер.

Він пояснив, що показник у майже 50% є середнім для десятків робіт і проєктів, які відрізняються за масштабом та складністю. Частина із запланованих заходів уже виконана на 90% і більше, водночас інші проєкти потребують більше часу.

Основні роботи місто розраховує завершити до початку опалювального сезону. Водночас фундаментальні проєкти, зокрема ті, що передбачають виробництво необхідного обладнання, планують реалізувати до кінця року.

Кличко також зазначив, що місто стикається з нестачею фахівців, фінансування та часу для виконання всіх запланованих завдань.

Нагадаємо. на початку серпня Кличко обговорив з центраьною владою план стійкості Києва взимку. Реалізація робіт потребує понад 20 млрд гривень.

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КиївВіталий Кличко