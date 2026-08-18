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Кличко рассказал, готов ли Киев к зиме

04:09 18.08.2026 Вт
2 мин
Основные работы город рассчитывает завершить к началу отопительного сезона
aimg Юлия Маловичко
Фото: мэр столицы Виталий Кличко (Виталий Носач - РБК-Украина)

В Киеве выполнили почти половину запланированных работ по подготовке к следующему отопительному сезону. Часть масштабных проектов планируется завершить уже к концу 2026 года.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По словам Кличко, одной из ключевых задач города является создание дублирующей системы, которая позволит снабжать киевлян теплом, электроэнергией и водой в случае разрушения крупных генерирующих объектов.

"Система теплоснабжения в Киеве – одна из самых больших в Европе, строили ее десятилетиями. И за такой короткий промежуток времени коренным образом изменить ее невозможно", – сказал мэр.

Он пояснил, что показатель почти 50% является средним для десятков работ и проектов, отличающихся по масштабу и сложности. Часть из запланированных мероприятий уже выполнена на 90% и более, в то же время другие проекты требуют больше времени.

Основные работы город рассчитывает завершить к началу отопительного сезона. В то же время фундаментальные проекты, в том числе предусматривающие производство необходимого оборудования, планируют реализовать до конца года.

Кличко также отметил, что город сталкивается с нехваткой специалистов, финансирования и времени для выполнения всех запланированных задач.

Напомним. В начале августа Кличко обсудил с центральными властями план устойчивости Киева зимой. Реализация работ требует более 20 млрд. гривен.

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