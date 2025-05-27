Кличко розповів про будинок у Солом’янському районі, відновлений після обстрілу: став енергостійким

"Оглянув ще один відновлений після ворожого обстрілу 26-поверховий житловий будинок у Солом'янському районі - на проспекті Лобановського. Після відновлення багатоповерхівки її мешканці встановили на даху сонячну станцію і необхідне обладнання - для того, щоб зробити будинок енергостійким і незалежним від відключень електроенергії", - повідомив Віталій Кличко.

Він розповів, що у першій половині 2024 року внаслідок обстрілу в будівлі був пошкоджений дах, технічний поверх та квартира.

Фахівці демонтували пошкоджені будівельні конструкції та відновили покриття, покрівлю, стіни, перегородки, огородження балкону та частину фасаду. Також були встановлені нові віконні блоки та відремонтоване ліфтове обладнання.

Мер також зазначив, що столиця виділила кошти на ремонт 36 пошкоджених обстрілами будинків.

"На відновлення 36-ти найбільш пошкоджених будинків Київ виділив з бюджету понад 900 млн грн. Уже капітально відремонтували 24 житлових будинки. І триває відновлення ще 12-ти", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що на найближчій бюджетній сесії Київради мають бути розглянуті зміни до столичного бюджету та виділені додаткові кошти на відновлення житлового фонду, пошкодженого внаслідок ракетних атак.