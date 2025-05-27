Кличко рассказал о доме в Соломенском районе, восстановленном после обстрела: стал энергоустойчивым

"Осмотрел еще один восстановленный после вражеского обстрела 26-этажный жилой дом в Соломенском районе - на проспекте Лобановского. После восстановления многоэтажки ее жители установили на крыше солнечную станцию и необходимое оборудование - для того, чтобы сделать дом энергоустойчивым и независимым от отключений электроэнергии", - сообщил Виталий Кличко.

Он рассказал, что в первой половине 2024 года в результате обстрела в здании была повреждена крыша, технический этаж и квартира.

Специалисты демонтировали поврежденные строительные конструкции и восстановили покрытие, кровлю, стены, перегородки, ограждения балкона и часть фасада. Также были установлены новые оконные блоки и отремонтировано лифтовое оборудование.

Мэр также отметил, что столица выделила средства на ремонт 36 поврежденных обстрелами домов.

"На восстановление 36-ти наиболее поврежденных домов Киев выделил из бюджета более 900 млн грн. Уже капитально отремонтировали 24 жилых дома. И продолжается восстановление еще 12-ти", - подчеркнул Кличко.

Ранее сообщалось, что на ближайшей бюджетной сессии Киевсовета должны быть рассмотрены изменения в столичный бюджет и выделены дополнительные средства на восстановление жилого фонда, поврежденного в результате ракетных атак.