Кличко розкритикував рішення суду щодо Атрошенка

"Це питання майбутнього нашої держави. Усунення від посади керівника 300-тисячного міста - це перший випадок в історії України. І він вкрай поганий і вкрай небезпечний. Місцеве самоврядування є базисом демократії. А сьогоднішні рішення - це виклик демократії в Україні. У нас є всі підстави говорити про те, що телефонне право працює, і це пов’язано виключно з політичною боротьбою, в якій громада міста Чернігова стала заручником. Ми будемо оскаржувати це рішення в європейських судах. Це не європейські методи. У нас є зовнішній ворог, і вкрай не хотілось би, щоб зараз були внутрішні політичні ігрища і боротьба. Нам потрібно об’єднуватись. Але ми бачимо, що в головах деяких людей на високих посадах – політика", - заявив Кличко.

Він також нагадав, що за час повномасштабної війни 35 мерів були вкрадені. І для керівника громади вкрай важливо врятувати родину, щоб не було слабкого місця. Що, власне, і зробив Владислав Атрошенко.

Нагадаємо, 7 грудня 2022 року Яворівський районний суд Львівської області виніс рішення про позбавлення Владислава Атрошенка на рік права обіймати посаду мера.

27 січня Львівський апеляційний суд приступив до розгляду апеляції Атрошенка на рішення суду першої інстанції. Після перерви розгляд апеляції продовжився 1 лютого.

Підтримати мера Чернігова приїхали мери різних міст України та народні депутати. Зокрема, мер Києва, голова Асоціації міст України Віталій Кличко, мер Львова Андрій Садовий, мер Дрогобича Тарас Кучма та інші.