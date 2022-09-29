Кличко: росіяни відповідатимуть за кожен свій злочин проти українців

"Бабин Яр - це страшний символ Голокосту, нелюдської жорстокості та ненависті. І про ці болючі і жахливі сторінки історії треба завжди пам’ятати. Тим більше, сьогодні, коли росія вчиняє варварські злочини проти українців - чинить геноцид, вбиваючи тисячі мирних мешканців у Бучі та Ірпені, в Маріуполі та Ізюмі, в містах та містечках України. Агресор прагне знищити все українське. Ми бачимо, що, на жаль, історія нічому не навчила росіян. І вони, як колись нацисти, вбивають безневинних людей", - заявив Кличко.

Він наголосив, що росіянам не зійдуть з рук їхні злочини проти українців і України.

"Сьогодні ми точно знаємо, що їм не зійдуть з рук ці звірячі злочини. Варвари відповідатимуть за кожну вбиту дитину, згвалтовану жінку, закатованих чоловіків та літніх людей. За зруйновані міста і села України", - наголосив Кличко.