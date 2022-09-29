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Кличко: россияне будут отвечать за каждое свое преступление против украинцев

Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Мэр Киева Виталий Кличко почтил память жертв Бабьего Яра и принял участие в молебне к 81-й годовщине этого ужасного преступления против человечности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт КГГА.

"Бабий Яр - страшный символ Холокоста, бесчеловечной жестокости и ненависти. И об этих болезненных и ужасных страницах истории надо всегда помнить. Тем более, сегодня, когда россия совершает варварские преступления против украинцев - совершает геноцид, убивая тысячи мирных жителей в Буче и Ирпене, в Мариуполе и Изюме, в городах и городках Украины. Агрессор стремится уничтожить все украинское. Мы видим, что, к сожалению, история ничему не научила россиян. И они, как когда-то нацисты, убивают невинных людей", - заявил Кличко.

Он подчеркнул, что россиянам не сойдут с рук их преступления против украинцев и Украины.

"Сегодня мы точно знаем, что им не сойдут с рук эти зверские преступления. Варвары будут отвечать за каждого убитого ребенка, изнасилованную женщину, замученных мужчин и пожилых людей. За разрушенные города и села Украины", - подчеркнул Кличко.

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Виталий КличкоРоссийская ФедерацияБабий Яр