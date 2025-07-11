Кличко про результати Конференції з відновлення: Київ за підтримки ЄС оновить транспорт та лікарні

За його словами, на Ukraine Recovery Conference презентували підписану угоду з ЄБРР про підготовку кредитного фінансування, йдеться про модернізацію київського метро на суму до 150 млн євро.

"А з віце-президенткою Європейського Інвестиційного Банку Терезою Червінською говорили про реалізацію спільних інфраструктурних проєктів. Попри війну, Київ продовжує оновлювати електротранспорт за підтримки ЄІБ - наразі в роботі три проєкти на загальну суму 200 млн євро. Також обговорили можливість фінансування реконструкції міської клінічної лікарні №6 з розміщенням лікарні швидкої допомоги "Правобережна" орієнтовно на 60 млн євро", - повідомив Віталій Кличко.





Мер Києва Віталій Кличко на конференції з відновлення в Римі (t.me/vitaliy_klitschko)

Мер Києва зазначив, що кредитну угоду між ЄБРР та Києвом з модернізації метро планується підписати в листопаді під час Київського інвестиційного форуму, який відбудеться в Берліні. Наразі реалізується проєкт з оновлення рухомого складу метро на 50 млн євро. Згідно нової угоди, суму кредиту планується збільшити до 150 млн євро. Про це Кличко домовився під час зустрічі з директором ЄБРР в Україні та Молдові Арвідом Тюркнером та делегацією Європейського Інвестбанку.

Загалом сьогодні спільно з ЄБРР Київ втілює три проєкти на загальну суму 245 млн євро: із забезпечення енергостійкості Києва, модернізації системи централізованого теплопостачання та модернізації міського транспорту, повідомив Кличко.

В межах Меморандуму з ЄІБ на 450 млн євро восени планується підписати ще дві кредитних угоди на 77 млн євро для закупівлі нових вагонів метро і тролейбусів.

"ЄІБ зацікавлений і в стратегічному проєкті будівництва Подільсько-Вигурівської лінії метро, орієнтовна вартість якого становить 1,5 млрд євро", - зазначив мер Києва.

Також на полях Ukraine Recovery Conference Кличко зустрівся з Президенткою Комітету регіонів Європейського Союзу Каттою Тютто та Генеральним секретарем Ради європейських муніципалітетів та регіонів Фабріціо Россі. Говорили про ситуацію в Україні та захист прав місцевого самоврядування.

"Зазначив, що Асоціація міст України розробила за участі міжнародних експертів концепцію відновлення місцевого самоврядування. Щоб працювати разом із партнерами над подальшим впровадженням децентралізації в Україні", - підкреслив Віталій Кличко.