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Кличко: ремонт Борщаговского путепровода идет по графику

Новости » Инфраструктура    14.08.2019 - 16:14
Кличко: ремонт Борщаговского путепровода идет по графику
Фото: Виталий Кличко (пресс-служба)

До конца 2019 года планируют восстановить движение авто по обновленной части путепровода

Ремонт Борщаговского путепровода идет по графику, работы на объекте не прекращаются и ночью. Об этом на своей странице в Facebook написал мэр Киева Виталий Кличко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кличко.

"Уже установили новые балки, которые будут основой новой проезжей части моста. Следующий этап - устройство монолитной плиты и гидроизоляции. Параллельно продолжаются работы по сварке трамвайных рельсов для их дальнейшего монтажа. Потому что главная задача - к концу сентября восстановить трамвайное движение", - отметил Кличко.

По его словам, уже до конца 2019 года планируют восстановить движение авто по обновленной части путепровода. С весны 2020 года начнутся работы на противоположной части этого объекта.

Кличко: ремонт Борщаговского путепровода идет по графику

Фото: ремонт Борщаговского путепровода (пресс-служба)

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