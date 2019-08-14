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Кличко: ремонт Борщагівського шляхопроводу триває за графіком

Новини » Інфраструктура    14.08.2019 - 16:14
Кличко: ремонт Борщагівського шляхопроводу триває за графіком
Фото: Віталій Кличко (прес-служба)

До кінця 2019 року планують відновити рух авто оновленою частиною шляхопроводу

Ремонт Борщагівського шляхопроводу триває за графіком, роботи на об’єкті не припиняються і вночі. Про це на своїй сторінці у Facebook написав мер Києва Віталій Кличко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Кличка.

"Вже встановили нові балки, які будуть основою нової проїжджої частини мосту. Наступний етап - влаштування монолітної плити і гідроізоляції. Паралельно тривають роботи зі зварювання трамвайних рейок для їх подальшого монтажу. Бо головне завдання - до кінця вересня відновити трамвайний рух", - зазначив Кличко.

За його словами, вже до кінця 2019 року планують відновити рух авто оновленою частиною шляхопроводу. З весни 2020 року розпочнуться роботи на протилежній частині цього об’єкту.

Кличко: ремонт Борщагівського шляхопроводу триває за графіком

Фото: ремонт Борщагівського шляхопроводу (прес-служба)

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